歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

大腸の内視鏡検査を受けたことを報告しました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「3年振りとなる、大腸の内視鏡検査」 ブログで明かす 「次回のリウマチ科の診察のため、事前に採血し、検査してもらっておきます」



堀ちえみさんは「3年振りとなる、大腸の内視鏡検査も終わり、そのあと1時間休み。」と、投稿。



続けて「眠り薬を使った検査のため、そのあとはお部屋を移動して、休まなければなりません。お腹すいたなぁ。」と、記しました。



そして「割とすぐに、お薬から覚醒する体質なので、この時間は暇です」「ボーッとして過ごして。」と、綴りました。







堀ちえみさんは「次に採血です。」「次回のリウマチ科の診察のため、事前に採血し、検査してもらっておきます。」と、投稿。



続けて「あ！」「大腸検査の結果は、とりあえずは大丈夫でした。」と、明かしています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。





【担当：芸能情報ステーション】