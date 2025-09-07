100均で凄いシールを発見！「大容量でコスパ抜群！」「珍しい立体型」「耐久性も文句なし！」

暗い場所だと、蓄光シールがあると物を見つけやすいですよね。100均でも蓄光シールはよく販売されていますが、セリアで珍しいタイプの商品を発見しました！ぷっくりとした立体型のシールで、丈夫で剝がれにくいのが特徴。小・中・大の3サイズのシールが合計50個入っていてコスパも抜群ですよ◎

商品情報

商品名：蓄光シール 丸型

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

小→直径5mm

中→直径10mm

大→直径20mm

入り数：50個（小32個、中15個、大3個）

販売ショップ：セリア

ぷっくり立体的で珍しい！セリアの『蓄光シール 丸型』が意外と優秀だった！

暗い場所で物を取る際、蓄光シールがあると便利ですよね。100均でも販売されていることが多いですが、セリアで優秀な商品を見つけました。

それが、こちらの『蓄光シール 丸型』。ぷっくりとした立体的な蓄光シールのセットです。

よくある蓄光シールは薄いタイプが多いので、こちらのタイプは珍しいなと思い試しに購入してみました！

3サイズのシールが計50枚セットになっていて、価格はなんと110円（税込）。かなりお得感があります！

直径5mmの小サイズは32枚、直径10mmの中サイズは15枚、直径20mmの大サイズは3枚入っています。

どのサイズも丸型です。ぷっくりしていて、表面がコーティングされているような感じです。

立体的なので、小物に貼るとより目立ちます。

暗闇でもしっかり目立つ◎剥がれにくく耐久性も期待できる！

テレビやエアコン、照明のリモコン、充電ケーブル、置き時計、ライトのスイッチ、ドアノブなど、暗い場所で見つけるのが困難なものに貼ると便利。

よく使うものに貼っておくと、どうしても擦れて剥げたりボロボロになってしまうのが気になっていましたが、これなら耐久性も期待できそうです！

写真だと少々わかりにくいですが、肉眼では薄くぼんやりと光り、しっかり目立ちます。

薄いタイプの蓄光シールより剥がれにくく、擦れにも強い感じがします。

今回はセリアで見つけた『蓄光シール 丸型』を紹介しました。

小・中・大の3サイズがセットになっているので、用途や物のサイズに合わせて貼れるのもお気に入り！ホームセンターなどで探す前に、セリアをチェックしておいてよかったです。

気になる方は、セリアでぜひ探してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。