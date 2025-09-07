「産まなきゃよかった」学歴DVから夜逃げ…東大受験5年連続不合格の息子に母は「被害者ヅラすんな」とモラハラ連発【作者に聞く】
子どもの頃から漫画が好きで、ユーモア溢れる作品を描く宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画『夜逃げ屋日記』をX(旧Twitter)に公開。今回は、著者の宮野さんに学歴DVをするような大人について聞いた。
■「産まなきゃよかったわ」…エリート一家で五浪した息子の悲劇
今回の依頼者は、両親からの夜逃げを強く希望する青年、上原コウイチ(23歳)。上原家は家族全員が東大出身の超エリートで、3人兄弟の次男であるコウイチだけが、東大に5年連続で不合格という状況だった。
家庭ではモラハラを受ける毎日で、耐えきれなくなったコウイチから夜逃げの依頼が来る。しかし、浪人生である彼は仕事をしていない。宮野さんが「依頼料は？」と社長に尋ねると、「お前は心配しなくていい。とにかく依頼にだけ集中しろ」と言われる。今回は、学歴DVの依頼で、宮野さんにとっては特別なものとなった。
今年も東大受験に失敗したコウイチは、母親に土下座して謝るが「いちいち被害者ヅラすんな」「産まなきゃよかったわ」と心無い言葉を浴びせられる。普段は明るい性格のコウイチ君も、このときばかりは涙が止まらなかった。
■「行き過ぎた教育」が人格を歪める…作者が語る教育のあり方
現在も夜逃げ屋のスタッフである宮野さん。学歴DVをするような大人について尋ねると、「自分は子どもがいないのであまり偉そうなことは言えないが、ある通り魔事件の犯人が幼少期に教育熱心な母親から過激なDVを受けていたというのを聞いたことがあります。行き過ぎた教育や押し付けは、人格を大きく捻じ曲げるのでは」と語る。「本人の意思や得意なことを伸ばす方向に進めてあげることが、大事なんじゃないかと思います」と、自身の考えを述べた。
