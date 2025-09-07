CUTIE STREETが、8月27日に配信リリースした新曲「かわいいさがしてくれますか？」のMVを公開した。

本楽曲は、グループ初の全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』の初日にリリースされ、公演にて初披露されたもの。CUTIE STREETの代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」の続編として制作され、見えにくい長所や、自分では短所に思える部分も、全てに“かわいい”が存在していて、それを認め合えたならきっと最強の武器になる、という想いが込められている。

MVは、視聴者とCUTIE STREETが“かわいい”を探しに行く内容になっており、メンバーがそれぞれの個性をイメージした部屋で何かを探す姿を描いている。

なお、CUTIE STREETは8月の埼玉公演を皮切りに全国ツアーを開催中。宮城、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、北海道、広島、福岡、熊本をまわり、10月12日、13日に神奈川 ぴあアリーナMMにてツアーファイナルを迎える。

（文＝リアルサウンド編集部）