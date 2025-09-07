フォーシーズンズホテル東京大手町は、国立西洋美術館で開催される「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」とコラボしたアフタヌーンティーを9月1日から11月16日まで提供する。

すべてのスイーツやセイボリーは、印象派展で展示されるアート作品にオマージュを受けて作った。メニューは、ピエール＝オーギュスト・ルノワールの「ピアノを弾く少女たち」から着想を得たベルガモット・菩提樹の蜂蜜・バニラを使用したスイーツ、スモークサーモンとディルのリエット、アルベール・バルトロメの「温室の中で」から着想を得たイチジクタルト、紫芋とセミドライアップルのタルトレット、アンリ・ファンタン=ラトゥールの「鉢にいけられたバラ」から着想を得たバニラのババロア、クレームブリュレ、ギュスターヴ・カイユボットの「ヒナギクの花壇」から着想を得たカモミールのババロア、ピスタチオムース、バナナコンフィチュールなどを提供する。秋に旬を迎えるイチジクやシャインマスカット、紫芋などを使用した。ドリンクは日本茶、紅茶、季節のティーモクテルなどを用意する。オルセー印象派展の代表作品とフォーシーズンズホテルのコラボレーションコースターをプレゼントする。

場所は39階「THE LOUNGE」。料金は7,800円から。税・サービス料込。