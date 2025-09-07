また守備陣に…メキシコ戦に３バック右で先発の板倉滉が後半早々に負傷交代。右足首を痛めたか
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦している。
前半は０−０。迎えた後半の10分過ぎにアクシデントが起こる。３バック右で先発した板倉滉が、ピッチに座り込む。右足首のあたりをおさえ、厳しい表情を浮かべる。
しばらくして、板倉は歩いてピッチを後に。交代で関根大輝が投入される。ディフェンス陣は冨安健洋、伊藤洋輝、高井幸大、町田浩樹など怪我人が続出する森保ジャパン。板倉の状態が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
