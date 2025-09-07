「あいかわらず色男！」森保Ｊと闘うメキシコ代表のベンチに突如登場した“大物レジェンド”にネット騒然！「激アツやなぁ」「めっちゃ懐かしい！」
現地９月６日、米西海岸オークランドで行なわれている日本代表vsメキシコ代表のフレンドリーマッチ。両者がっぷり四つに組む展開のなか、メキシコベンチに登場した“ビッグレジェンド”に日本のファンが反応した。
メキシコ代表を率いるハビエル・アギーレ監督をコーチとして補佐するのが、かつてワールドカップ５回連続出場など一時代を築いた名ＤＦ、ラファエル・マルケスだ。2018年に39歳で現役を引退し、現在46歳。その後は指導者の道に進み、2024年７月から現職を務めている。
NHKのライブ中継で紹介されたこともあって、映像に映り込むと続々とＸでファンが反応した。
「めっちゃ懐かしい！」
「何か見たことあるなと思ったら笑」
「激アツやなぁ」
「無敵のバルサを支えたひとり！」
「あいかわらず色男」
「まだ現役なのかと思ってしまったｗ」
「俺たちのラファ」
「メキシコの４番といったらマルケス」
などなど、活況を呈している。試合は０−０でタイムアップを迎えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
