名古屋、DF森壮一朗とプロA契約締結を発表「勝利に貢献するために…」
名古屋グランパスは7日、DF森壮一朗とプロA契約を締結したことを発表した。
2007年6月29日生まれで現在18歳の森は、JFAアカデミー福島U−15、名古屋グランパスU−18を経て、今年4月1日からプロ契約となった。今シーズンはここまで2025明治安田J1リーグで7試合出場1得点、2025JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で2試合に出場していた。
そんな森は8月27日に行われた天皇杯・準々決勝のサンフレッチェ広島戦でプロA契約締結条件となるJ1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場を達成したことが明らかになった。
プロA契約を締結した森はクラブ公式サイトで「このたび、プロA契約を締結することができ、大変嬉しく思います。チームの勝利に貢献するために、個人としてもっともっと成長し、結果を残せるようにこれからも頑張っていきます！ 引き続き応援よろしくお願いします！」とコメントを発表している。
