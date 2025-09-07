歌手の和田アキ子（75）が7日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。サントリーHDの新浪剛史会長（66）が1日付で辞任したことに言及した。

捜査関係者によると、新浪氏については福岡県警が8月末に違法薬物事件をめぐって都内の自宅を家宅捜索していた。7月に違法薬物事件で逮捕された男の捜査の関連で、新浪氏が関係先として浮上。本人は関与を否定し、違法薬物も見つかっていないという。

新浪氏は3日に都内で行われた会見で、福岡県警の捜査を受けたことについて「私の不注意であり、社会をお騒がせしたことをおわびする」と謝罪。一方で「法を犯しておらず潔白だ」と主張した。

これについて和田は自身は同社のサプリメントを20数年飲んでいるとし「いいと思って」と発言。「そういう意味ではサントリーって、ビールのCMで大昔お世話になったんですよ。だから凄くそういうのは、きちっとしてらっしゃると思ってるんですけれども」とし、「違法かどうかはまだ分からない。違法ではないとおっしゃってますけれども、残念と言えば残念ですけれどね」と語った。