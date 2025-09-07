念願のママ友「ランチ1000円は高い！」に絶句…｜価値観の違いですか？【ママリ】

この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第5話をごらんください。

子連れピクニックの計画を立てるはるかとりさ。はるかは子連れオーケーのお店に行かないかと誘いますが、お店に行くのはもったいないと渋るりさ。ランチ価格が千円くらいと聞くとたっか！と言い出します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

残業明けの土曜日に、お弁当持ち寄りピクニックはキツいはるかは、子連れで行けるお店に行かないかと提案します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

カフェに誘ったときと同じで「もったいない」と渋るりさ。はるかは「お子様ランチは400円だよ」と説得します。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

広いキッズスペース、おかわり自由のコーヒーなど、お店の良さをアピールするはるかに、りさは真顔で「大人は？」とたずねます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

ランチでいくら出せるか、高い、安いと思うかは人それぞれですよね。りさのようにお店に行くこと自体がもったいない、と思ってしまう人もいると思います。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。

りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。

友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。

『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ