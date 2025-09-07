“俺ちゃん”ことデッドプールが『／ドゥームズデイ』にもちゃっかり参戦しちゃう？この噂話について、ライアン・レイノルズが意味深な発言を見せている。

（MCU）超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』では、あらゆるマルチバースの物語が融合。『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）でMCU道場破り参戦を果たした“マーベルの神”デッドプールの登場も期待されているが、現時点までに正式なアナウンスはない。

そんな中、レイノルズはSNSにて「アベンジャーズ」のロゴに落書きを施した謎の画像を。現在撮影中の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場することを示唆するものではないかと話題を呼んだ。

果たして俺ちゃんも『ドゥームズデイ』に加わるのか？この投稿には一体どんな意味が？レイノルズは海外メディアにて、現時点で話せる真相を明らかにしている。

米では、「SNSに投稿したやつは、実は『デッドプール＆ウルヴァリン』に登場した旗の別バージョンだったんです」と説明。「あれが気に入ってて。どういうわけか、後で映画を観て、他にもあれこれ別案があった時に、“なんでコレを使わなかったんだろう？”と思うんですよね。あの作品では他にも最高なジョークが5つくらいあって。そういうものです。あれはただの旗。たまたま見つけて、“あぁ、この旗好きだったな。赤と黒でカッコいい”と思って」。

つまり、投稿されたロゴ画像は『ドゥームズデイ』への示唆ではなく、『デッドプール＆ウルヴァリン』の思い出のひとつ……何とも思わせぶりだが、今度の再登場については否定しない。「もちろん、話し合いは常にあります。あの世界での次回作についてやら、あれこれ考えてますよ」。

一方、米では撮影中の『ドゥームズデイ』関与についてコメント。これまでのデッドプール作品全てにはジョン・キャンディ（カナダのコメディアン）にまつわる小ネタが登場しているという話題に触れられた際、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』でも同様かと尋ねられたレイノルズ。ここにレイノルズは「（小ネタが）4つはあります。もちろん、僕が自宅でパジャマ姿で書いたんです」と冗談めかして回答。続けて、「誰も見てないし、現場に足を運んだこともありません。それ以上は言えないな」と、撮影参加を否定した。

現在、デッドプールの『ドゥームズデイ』参加についてはメディアによって「出る」「出ない」が錯綜しており闇の中。もっとも、第四の壁を破り、メタジョークを放つデッドプールは次作で予想されるシリアスな戦いにおける緩衝材のような存在となりそう。ヒーローたちが追い詰められたとき、デッドプールが「お待たせ♡」と苦境を破壊するように登場する姿が見たい。

