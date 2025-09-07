日本人メンバー所属のUNIS、日本SG『もしもし♡』9月12日リリース！メンバー4人のコンセプトビジュアル解禁

ガールズグループUNIS（ユニス）が、初の日本デジタルシングル『もしもし♡』への期待感を高めている。

【写真】UNIS、『もしもし♡』ビジュアル公開

9月12日のデジタルシングル『もしもし♡』リリースに先立ち、UNISはメンバーのナナ、オ・ユナ、ゼリー、ヒョンジュの4名によるコンセプトビジュアルを公開した。

公開されたビジュアルでは、UNISのイメージと『もしもし♡』の世界観を反映したスタイリッシュなオリジナルキャラクターをモチーフにした衣装を取り入れ、グループならではの愛らしさとキュートな魅力を存分に表現している。

ナナ

オ・ユナ

今回、日本で初めてリリースされるデジタルシングル『もしもし♡』は、人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が手がけた書き下ろし楽曲。軽快なポップサウンドと「もしもし」というキャッチーなフレーズが特徴で、恋する気持ちのときめきを可愛らしく表現した一曲となっている。

ゼリー

ヒョンジュ

UNISの初の日本デジタルシングル『もしもし♡』は9月12日に各種音楽配信サイトを通じてリリースされ、9月15日には英語バージョン『MoshiMoshi♡』も公開される。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。