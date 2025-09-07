◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、敵地・オリオールズ戦に先発し、９回２死まで無安打無失点投球を見せたが、９回２死でホリデーに被弾して降板。トライネン、スコットが１アウトも奪えずにサヨナラ負けを喫して、ドジャースは５連敗となり、山本は１２勝目すら逃した。

８回を投げ終えた時点で球数は「１０４」。無安打無得点の期待を背負って渡米後初めて９回のマウンドに上がった。簡単に２アウトを奪ったが、１１２球目のカットボールをホリデーに右翼席に運ばれた。３―１と２点リードして２番手トライネンが登板したが、二塁打に四死球で満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で１点差。スコットに交代したが、リベラに中前へ２点適時打を浴びて逆転サヨナラ負けとなった。

ロバーツ監督は「（由伸は）本当に素晴らしかったよ。だからこそ、負けたのはつらい」とし、「こんなふうに１試合で天国から地獄に落ちるような展開は珍しい。由伸の投球で勢いを得て明日にもつなげられると思ったのに、最後に全てがひっくり返った。ただ、選手たちはよく戦った。今日のプレーには文句はないし、ただ最後の１アウトが取れなかっただけだ」と振り返った。

焦りだしたのは「ブレイク（トライネン）が制球力を失い始めた時かな」と指揮官。「何度もピンチを切り抜けてきた投手だし、信頼していたけど、四球を出したところで限界だった。タナー（スコット）には責任はないよ。厳しい場面で出てきて、いい球を打たれただけだから」。山本の９回続投については「彼にはノーヒッターのチャンスを与えたいと思ったんだよ。チームも彼のために戦っていたし、みんなが願っていた。僕も本当にそう願っていたよ。ホームランを打たれた時点でノーヒットも完封も消えたから、そこでもう十分投げさせたと判断した。残り１アウトは救援陣に任せるべきだと思った」と明かした。