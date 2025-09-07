

King & Prince

King & Princeが今年(2025年5月10日〜)開催したドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVDが10月22日に発売される。ジャケット写真と商品内容が公開された。

【写真】公開されたKing & Prince東京ドーム公演Blu-ray＆DVDジャケ写 最新シングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」が８月6日にリリースされ、史上初17作連続セールス30万越えとなり、オリコン週間シングルランキング１位１位（8/18付）を獲得したKing & Prince。 昨年（2024年10月26日〜）全国9都市で開催されたアリーナツアー「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜」の追加公演として、今年(2025年5月10日〜)開催されたドームツアーより東京ドーム公演のBlu-ray & DVDが10月22日に発売される。そのジャケット写真と商品内容が公開された。 今回のツアーは、メンバーがコンセプトを練り上げ、高橋が各楽曲をモチーフとしたキャラクターを描き下ろしたコンセプトアルバム『Re:ERA』の世界観を表現したライブツアー。 メンバーを中心に全体演出はもとより映像・衣装・セットリストに至るまで細部までこだわり抜いた本ツアーは、ライブ前半戦は『Re:ERA』 収録曲を中心に新たなKing & Princeの一面を楽しめる構成、後半戦は「HEART」「シンデレラガール」「ツキヨミ」など歴代のヒット曲を中心に全35曲収録され、すべてのティアラが余すことなく楽しめる内容となっている。 また、特典映像には、初回限定盤、通常盤それぞれ異なる映像を収録。 初回限定盤の特典映像には、アリーナツアーとドームツアーの全公演分のMCを厳選し超ダイジェストでまとめた3時間超えの超大ボリュームのMCダイジェストを収録。さらに、2024年10月26日にららアリーナ 東京ベイで開催された、アリーナツアー初日公演の模様をダイジェストで収録。初日公演ならではの緊張感と会場全体を包み込んだ熱気を改めて体感していただけるだけではなく、アリーナツアーでのみ披露された楽曲のパフォーマンスも楽しむことができる映像となっている。 通常盤の特典映像には、２時間を超えるドキュメンタリーを収録。アリーナツアーから2人体制で初めて挑んだドームツアーまで、メンバーたちの挑戦の軌跡と本番にかける熱い想いに密着したティアラ必見の映像となっている。 そして、ソロアングル映像は、「I MY ME MINE」「エスコート」「HEART」「ツキヨミ」の4曲を収録。さらに、メンバーの素顔が垣間見えるバラエティ企画「King & Princeの間違い探し in DOME」を特別収録。京セラドーム大阪公演2日目に収録されたこの企画では、ライブの前後で舞台裏に仕掛けられた”間違い“をメンバーが探し出す、ここでしか見られないおもしろ映像となっている。