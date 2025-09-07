◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けを喫して、５連敗となった。

敵地ながら、球場全体が大記録への期待感が包まれた中で、一気に流れが変わった。先発した山本由伸投手（２７）は９回２死まで出した走者は２四球のみで、無安打無失点。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）のノーヒットノーランまであと１人と迫っていたが、カウント２ボール、１ストライクから内角のカットボールをホリデーに右翼へ運ばれて、１７号ソロで初安打を許したところでマウンドを降りた。

ドジャースは３―１とリードをしてあと１アウトだったが、２番手のトライネンが二塁打と２四死球で満塁のピンチを迎えると、カウザーに四球を与えて押し出しで１点差。なおも２死満塁でマウンドにはスコットが上がったが、リベラに２点適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。

地元局スポーツネットＬＡのポストゲームショーはお通夜状態。「今季最もタフな敗戦かもしれません」というアナの発言を受け、解説のＪ・ヘアストンＪｒ氏は「私は物心ついた２歳のころから野球を見てきました。でもここまで急転直下の展開は記憶にありません。あと１アウトでノーヒッターという状況から、１０分、１２分で負けてしまった。しかも３―０の安全圏から」と絶句した。

同氏は続けて「今でもぼう然としています。今、起きたことが信じられない。投手が完全にクルーズコントロール（絶好調で巡航状態）に入っていて、たった１つのミスで…。ホリデーは褒めるべきです。いい打球でした。でも山本が降板したことには驚きました。山本はのっていたし、ここ数か月ブルペンが機能していないのは分かっていたから。少なくとも山本に最後まで投げさせるという選択肢はあったはずです。相手側も分かっていたはずです」と、ブルペンの不安定さを考慮し、山本を完投させるべきだったのではと継投策に疑問を呈した。