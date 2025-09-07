主演・橋本将生（timelesz）新ドラマ「ひと夏の共犯者」共演は恒松祐里！役写真を一挙公開！

テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分〜）を放送します。

原作は、「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（テレ東）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。



「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう１つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自分の手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスを連続ドラマ化します。

本作の主人公で、推し活以外に夢中になれるものもなく冴えない日々を送る大学3年生・岩井巧巳を連続ドラマ初出演＆初主演の橋本将生（timelesz）が務めることは既報の通りですが、今回は、巧巳の前に現れ、同居生活を送る一方、ふたつの人格を抱え、事件の容疑者として疑いをかけられる物語のヒロイン・片桐澪（かたぎり・みお）／眞希（まき）を演じるキャストを解禁します！





2つの人格を持つアイドルという難役に挑むのは、「全裸監督」シーズン2（Netflix）のニューヒロイン役で注目を集め、NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」（NHK）への出演、「ガンニバル」シーズン2（ディズニープラス）では物語のキーパーソンを演じるなど、確かな演技力で多岐に渡り活躍をしている実力派俳優・恒松祐里。

頑張り屋としてファンに愛されているアイドルとしての「澪」と、冷酷で妖艶なもう1つの人格「眞希」という正反対の二面性をどのように演じ分けるのか-。さらに本編では、アイドルグループ・AMELのMIOとしてステージに立ち、実際に歌やダンスに挑戦するシーンも描かれます。

撮影前には徹底したレッスンを重ね、アイドルとしての輝きと、彼女が抱える“裏の顔”とのギャップを体現。演技のみならず新たな挑戦を果たす姿にもぜひご注目ください。

アイドルグループ・AMELのメンバー・片桐澪。穏やかで優しく、ひたむきに努力するアイドルとして多くのファンを魅了してきた。しかし、その裏には誰にも明かされることのなかった“もうひとつの人格”が眠っていた-。過去のある出来事をきっかけに生まれた人格「眞希」。

眞希は長らく姿を消していたが、やがてミュージシャン・海斗との出会いが運命を変える。恋人関係となったものの、海斗はDV気質の男であり、眠っていたもう１つの人格「眞希」が再び目を覚ます。澪は眞希の記憶を共有しておらず、澪自身は二重人格であることに気が付いていない。

純真なアイドルとしての澪と、冷酷で妖艶な眞希-。2つの人格をもつ彼女の存在が、物語を大きく動かしていきます。

≪出演者コメント≫

◆恒松祐里 ／片桐澪・眞希 役

アイドルグループAMELのメンバー・片桐澪。穏やかで誰に対しても優しく、努力を惜しまない頑張り屋としてファンに愛されている。しかし、その裏には澪を守るために生まれたもうひとつの人格「眞希」が存在する。

眞希は冷静でクールな性格に加え、どこか妖しげな魅力を持ち、頭の回転も速い。その厭世的な言動は、澪が抱えてきた過去の痛みを映し出す存在でもある。純真なアイドルと、冷酷なもうひとつの顔-。正反対な２つの人格が、物語を大きく揺さぶっていく。

【コメント】

初めて二重人格（解離性同一性障害）の役を演じることになり、新たな挑戦をさせていただけるというワクワクする気持ちと怖さが入り交じっています。いざ準備をしてみると澪と眞希、二人分の役作りが必要で大変だこりゃ！となっています(笑)

二人の気持ちに寄り添えるよう丁寧に演じていきたいです。“夏休みの青春”のようなシーンもあるので、楽しめるシーンは全力で楽しみたいです！

あと、歌って踊るアイドルシーンもあるのでお楽しみに…！皆さんと協力して素敵な作品を届けられるよう頑張ります。

≪原作情報≫

タイトル：『ひと夏の共犯者』

著者：原作／MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京

漫画／みやとみや 構成／かるちぃ

©AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京

©花井カオリ・miyatomiya・karuchee

◆ピッコマURL：https://piccoma.com/web/product/178349?etype=episode

※ピッコマにて独占配信中

≪イントロダクション≫

大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は、日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ24 「ひと夏の共犯者」

【放送日時】2025 年 10月3日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時12分〜24時42分 放送

【放送局】【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 深夜24時00分〜24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信

【原作】

MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)

【主演】【出演】橋本将生（timelesz） 恒松祐里

【脚本】開真理 守口悠介

【監督】八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ

【音楽】佐久間奏

【チーフプロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京）

【プロデューサー】藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)

【協力プロデューサー】元村次宏（東通企画）

【制作】テレビ東京 PROTX

【製作著作】「ひと夏の共犯者」製作委員会

