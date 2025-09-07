大久保佳代子が50代で実感、「親の介護」まで支えてくれる「女友達」のありがたみ

性に積極的なキャラクターがお茶の間に浸透しているお笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子さん。知性のある語り口とさまざまな“ダメ男”に翻弄されてきた経験から繰り出される恋愛に対する率直で的確な発言が、幅広い年代の女性から共感を呼んでいる。

そんな大久保さんはテレビなどで、いとうあさこさんやたんぽぽ・川村エミコさん、森三中・黒沢かずこさんと仲良しであることを公言している。50代を過ぎても、気心知れた女友達と仲良く過ごしている姿を羨ましく思う人もいるかもしれない。

でも、大久保さんは仲のいいままでいたいからこそ、気をつけていることがあるという。

現在54歳の大久保さんが、40代から50代にかけて、何気ない日常の中で感じた、心と体、人間関係の変化に対する本音を綴った新刊『パジャマあるよと言われても』（マガジンハウス）から、「女友達との距離感」について改めて考えたエピソードを抜粋してお届けする。

※本記事は同書の内容を著者の許可のもと一部抜粋・再構成したものです。

安心と信頼のあさこ・えみこ・かずこ（全員昭和の名前）

10年前も今も、同じようなメンツで飲んだりしているな。いとうあさこさん筆頭に、たんぽぽ・川村エミコちゃん、森三中・黒沢さんなど。安心と信頼の「あさこ・えみこ・かずこ（全員昭和の名前）」。

結局、同業者で独身という同じ環境の人が一番楽なんだと思う。仕事で失敗した時の愚痴、テレビスタッフへの愚痴、マネージャーへの愚痴、道端のカップルへの愚痴。

あと最近のギャルタレントの名前が覚えられないという愚痴。「みちょぱ、にこるん、までは余裕。分かるよ」「ゆうちゃみも分かる」「分かる〜」「あの子は？ 最近、よく出ているひらがな4文字の……ぽて？ どて？ が付いたような……」「どてちん？」「 （全員爆笑） 」。

こんな会話が楽しいわけで。結局、同僚（職場が同じ人）って、余計な説明がなくてもスムーズに話が進むし、仕事上のストレスを分かってもらえるし、本当にありがたい存在。

芸能界の仕事の性質上、人によっては年に数回しか会わない同僚もいる。だから一般的な同僚とはやや違うかもしれないけど、会えば絶大なる信頼感と戦友感が。なんだかんだ言って芸能界に30年以上いるおかげで、男女問わず素敵な同僚に恵まれたことは本当に嬉しい。

50代を過ぎて実感した、地元の同級生の存在の大きさ

同僚に助けられている一方、ここ最近は、地元の同級生の存在が非常に大きくなってきている。ありがたいこと（？）に、学生時代に仲良しだった同級生の数人がいまだ独身で。50代の彼女らは、仕事をマイペースにやりつつ趣味の時間も楽しむというスタイルに。

数年前から、年一回の旅行も。今までタイ旅行、富士山登山、香川県の金比羅さん参拝へ。会って話し始めると、一瞬にして高校時代の関係性とノリになるから不思議。当たり前だけど、同じように年を重ね、同じように身体にガタもきている。

金比羅さん参拝の前に名物の讃岐うどんを食べた時も。同級生Sちゃんが、うどんのトッピングでタコの天ぷらをチョイス。極太のタコの足がまるまる一本天ぷらに。しかしながら、Sちゃんは歯の治療中だったようで、どうにもこうにも嚙み切れなくて。右の歯でダメ、左の歯でもダメ、前歯でやろうとして、結局、衣が全部剝がれ赤いタコの足がSちゃんの口からびろーんと。私と、もう一人の同級生Kちゃんはその姿を見て大爆笑。なぜかSちゃんも大爆笑。高校生の時も、何がそんなに面白いのか全くもって分からなかったけど、やたらと笑っていたのを思い出す。

お互い好きなままでいたからこそ距離感を保つ

あと、この年齢になり「来るべくして来た」親の介護問題。まさに今、高齢の父親の介護が始まり現在進行形で頭を悩ませ中。実家（愛知県）と離れた東京で仕事をしているため、思うように動けない。限られた時間で帰省し、ベターだと思うことをやろうとするが、すでに父親には理解してもらえず、やり切れない思いの連続で。

そんな時、同級生Sちゃんが、まさに救世主となってくれて。父親の病院へ付き添ってくれたり、介護疲れしている母親の話し相手になってくれたり。本来、娘である私がしなければいけないことを引き受けてくれている。Sちゃんは、数年前、介護の末に両親を見送っていて言わば先輩。Kちゃんも母親を見送っている。経験者である彼女らの言葉は、すんなり聞けてとても参考になるし心強い。

私にやれることはと考え、Sちゃんに「母親の愚痴を聞いてくれたら、1回5千円払うよ」と提案したことが。すると「やめてよ。それより飲んだ時にでも奢って」と大人の返答が。お金でなんとかしようとした自分が恥ずかしい。

ここまで荒波の芸能界で生きてきた自分もそれなりに頑張ってきた自負はある。でも地元を離れず、日々粛々と仕事をして、親の面倒を見切った彼女らの人生も、人間としての真っ当さと潔ささえも感じる。

とは言え、Sちゃんの生活だってもちろんあるわけで。いくら信頼のある同級生だからと甘え過ぎは禁物と常に肝に銘じている。昔から、どんな人間関係でも近づき過ぎるとろくなことがないと思っていて。会う時間が増えると相手の嫌なところが目に付いてしまいがちだし、もちろん、自分の嫌なところが露わになる可能性だって増える。お互い好きなままでいたいから。ベッタリしすぎない、期待し過ぎない、知ろうとし過ぎないの「三無」で。

おばあちゃんになって、月1バスツアーに行くために

生涯、独身の可能性はまずまずある。そうなると、楽しいことより辛いことのほうが増えていくだろうこの先こそ、共感し背中をさすってくれる友達はマスト。若かりし頃より、必要度はがぜん高いと思う。

ただ、やはりそこはよい距離感で。たまに、やや見下し口調で「独身女性芸人で一緒に住むんでしょ？」と言われたりするけど、現時点では、考えられない。孤独に耐えながら独りの時間をしっかり過ごし、限界が訪れる前に友達に会い助けてもらう。そうすれば、お互いに気を遣えるし、ありがたみをヒシヒシと感じ大事に思い続けられるはず。おばあちゃんになってから、月に一度のバスツアーに行けるように。尿漏れしまくるくらい爆笑できるように。

