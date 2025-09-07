「すごいつらかった」妻のつわり期を振り返る夫…その言葉に隠された【満点回答】【ママリ】

「すごいつらかった」妻のつわり期を振り返る夫、言葉の意味に6.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。夫婦に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな夫婦の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはみづき☺︎︎初マタ🎀28w(@ykom_m)さんによる、妊娠中のつわり時期を振り返ったエピソードです。人によって日常生活もままならないほどしんどいことがあるつわり。みづき☺︎︎初マタ🎀28wさんもつわりの時期はとっても苦しかったそうです。そのころを振り返り、みづき☺︎︎初マタ🎀28wさんの夫は当時の気持ちを伝えました。

つわりがひどかった時期、旦那が「あの時すごい辛かったな」って言ってて、「やっぱり毎日コンビニご飯で、家も汚くて、家事もさせられて、仕事も忙しいのに家のことも私のケアもやらないといけないのしんどかったよね…ほんといつもずっと助けてくれててありがとう」って話をしたんやけど、

旦那の返答が「それは全部別に何も思わなかったし当たり前のことだから。つわり代わってあげられないし、何もしてあげられないのが本当に不甲斐なくて、みーちゃんが辛そうなのがとにかく辛かった」って百点満点の回答されて嬉しくて泣いた

「あの時すごい辛かった」という言葉の真意は「妻がつらいのに代わることもできず、妻がつらい思いをしていることがとてもつらかった」ということ。夫も大変な面があっただろうに、妻を思う言葉には思わずほろっときますね。



この投稿には「100点満点どころじゃない」「お互いがお互いを思いやれる素敵なお二人」「素敵なご夫婦」「出産まで頑張って下さい！応援してます✨」といったリプライがついていました。



今後もお互いを大切に、どうか温かな日々を送ってほしいなと思いました。心がじんわりと温まるすてきなエピソードでした。

2人目妊娠中、育児日記を開くと？夫の優しさに1.2万いいね！

ご紹介するのはみゃお🐾໊(@maruto_cos)さんによる心が温まるエピソードです。妊娠が分かった時、パパママ2人で育児日記をつけた人もいるかもしれませんね。出産中から一緒に子どもの成長を見守れると、産後からの育児にも、より連帯感が生まれる気がします。みゃおさんは、2人目妊娠中から夫と一緒に育児日記を書こうと、買っていた日記を開いたのですが…？

育児日記を2人目を機に始めたのですが

開いてみたら空欄がうめられてた。

めっちゃ泣いた。



この人と結婚してよかった

産んで良かった涙が止まらない。



幸せや。バチが当たりそうなくらい。

みゃおさんが開いた育児日記は、開くとみゃおさんの夫がすでに空欄を埋めていました。自分の直したいところ、一番楽しい・うれしいことなど、丁寧に記載された内容にみゃおさんも号泣した様子。



この投稿には「めっちゃいい！うちもやりたい」「これは泣いちゃう、素敵な旦那さん」と2人の優しい雰囲気に温かいリプライがついていました。「一番楽しい・うれしいことは？」の質問に、みゃおさんの夫が「愛してもらえてる」と書いているのもすてきですね。



相手に思われていることへの感謝を表すのは気恥ずかしいという人もいるかもしれません。しかし、やはり普段からこうして伝えてもらえるのはお互いうれしいこと。できればみゃおさんたちのように、日々しっかり伝えられるとすてきですね。



心がほんわかする、愛たっぷりのすてきな投稿でした。

妻の食べ放題ランチ、嫌味を言った夫への返しに3万いいね

ご紹介するのはバスママ🌸(@imygohan)さんが投稿していたある日の夫との会話です。たまのママ友とのランチを楽しみにしているバスママ🌸さん。夫の言葉に、思わず意見せずにはいられませんでした。分かる！と大きくうなずく人もいるのではないでしょうか。

夫に思わず言ってしまった



👨「旦那は500円の社食なのに、奥さんたちは食べ放題ランチか～あ」



ワイ「毎日500円？こっちは残り白飯に納豆かけて数十円やで？平均してみ？多くて月に1度ママ友と2000円のランチしたって、どっちが高いの？」



月に1度もいけないよね？



さ、みんな今日のお昼はなあに？

毎日500円の社食と、たまに行くランチ食べ放題。皆さんのご家庭のランチ事情はいかがでしょうか。毎日夫のお弁当を作る方もいれば、たまにはコンビニや社食を活用してほしいという方もいるでしょう。また、日中家で過ごしている方はバスママ🌸さんのように、普段は残り物や冷蔵庫にあるもので節約しつつ、たまには好きなものを食べている方もいるはずです。



この投稿に、皆さんの節約ランチや、各家庭のランチ事情が集まりました。手作りでピクニックをしたり、残りものを食べたりそれぞれの過ごし方をしています。皆さんが、少しでもおいしくて楽しいランチタイムが過ごせたらいいいですよね。

