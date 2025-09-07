お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー!（49）が7日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。人気俳優にクレームを入れる場面があった。

この日は映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」（25日公開）に出演する池松壮亮、麻生久美子が登場。くっきー！は21年放送のドラマ版には出演していたが、映画には出演していない。この日は同作の脚本・演出・編集・出演の4役を務めるオダギリジョーもフロアディレクターとして参加した。

収録に遅れた参加したくっきー！は「何をしゃべるんですか？」。池松も「オリバーだけど、くっきーさん、映画に…出てない」と苦笑した。

くっきー！は「やってくれたな、それ。ドラマ時代は出てたけど。なんで映画になったら呼ばれなかった？」とクレーム。池松は「僕、別作品でくっきーさんと共演してて、2日3日ずっと一緒にいたんですよね。で、その時もずっと言ってました、“なぜ呼ばれてないんだ”って」と暴露した。

オダギリは「いや、僕も本当に出てほしかったんすよ」と主張。くっきー！が「いやいや、嘘でしょ」と怪しくと、「ほんとに、ほんとに」とオダギリ。くっきー！は「ほんまですか？スケジュール、ガバガバで待ってましたよ。ガバガバでしたよ。あばら全開けでしたよ」とした。

さらに「役者さんお仕事で呼ばれることあるじゃないですか、たまに。僕みたいなもんもあるんですけど、やっぱどうしても化け物みたいな役とか、常にアドリブでふざけるみたいなのが多かったんですけど、ちゃんと台本通り、ちゃんとやったのってオリバーが初なんですよ。人生初」と話した。