◇W杯北中米大会欧州予選F組 ポルトガル 5―0 アルメニア（2025年9月6日 アルメニア・エレバン）

ポルトガルが2026年W杯予選初戦で大勝スタートを切った。敵地でアルメニアを5―0で撃破。同国代表で活躍したディオゴ・ジョタ選手が7月に弟のアンドレ・シルバ選手とともに交通事故で亡くなって以来、初めて試合で追悼の勝利をささげた。

前半10分に先制ヘディング弾を決めたジョアンフェリックスが両手を合わせて左頬に当て、首をかしげる“おやすみ”のポーズを見せると、同21分に追加点を挙げたC・ロナウドは天を指さした。同32分にはカンセロが3点目を決め、あぐらをかいて両手でビデオゲームのコントローラーを持つジョタ選手のセレブレーションを再現。ネベスは「ディオゴはいつも我々とともにいる。カンセロのセレブレーションは美しい瞬間だった」とチームメートをしのんだ。

試合はジョアンフェリックスと並んで2得点したC・ロナウドが国際Aマッチ最多得点記録を140点まで更新。自身6度目のW杯出場に向けて最高のスタートを切った。