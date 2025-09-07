【鳥居くぐり】新宿で見つけた、神社風の和空間で楽しむ！おでん食べ放題×和モダングルメ

新宿駅からすぐ、甲州街道沿いに佇む神社をモチーフにしたこちらのお店。鳥居をくぐると、明るく落ち着いた雰囲気の店内が広がる和の趣が溢れます。こちらのお店の名物はなんといっても京出汁仕立ての優しい味わいのおでん食べ放題!そして旬の食材を揚げた天ぷらやこだわりの料理も充実。今回はおでんと合わせて、名物メニューを中心に楽しんできました。

京風の優しい出汁が染み渡るお通しおでん

『柚花～ゆずはな～』

まずは見た目も華やぐドリンクで乾杯!

エルダーフラワー、グレープフルーツジュース、トニックを使ったノンアルコールカクテル。

爽やかな味わいに柚子が効いた夏らしい涼しげな一杯。

乾杯と共にお通しの京出汁のおでん食べ放題（90分）もスタート!

大根・厚揚げ・たまご・ソーセージ・がんもどきなど8種類から選べる具材は、すべてしっかりと味が染みています。

薬味にはあおさ・柚子胡椒・からしが揃っており、自由に味の変化を楽しめます。特におすすめは「あおさ×柚子胡椒」の組み合わせです。

最初は盛り合わせで提供されるけど、お代わりからは好きな具材を自由にカスタマイズできるのも嬉しいポイントです!

モロゾフ「焼き菓子」限定スイーツで、心も満たすベイクフルデー♡

見た目も華やか!こだわりの創作逸品メニュー

『いくらのだし巻き玉子』



ふわふわのだし巻き玉子に、いくらと大根おろしをたっぷりトッピング。

出汁に浸った見た目からして食欲をそそり、優しい玉子の甘さとすっきりした出汁の旨み、さらにいくらの塩気が絶妙に重なり合う三位一体の味わい。

『冷製トマト～出汁ジュレ添え～』



カラフルなミニトマトのおでん。

冷たい出汁ジュレにあったかい出汁をかけて食べるスタイル!

プルプルの出汁ジュレに、じゅわっと溢れるトマトの甘酸っぱさが合う。

揚げたて天ぷらとほろほろ角煮のごちそうメイン

『京野菜の天ぷら盛り合わせ』



メインには名物の天ぷら盛り合わせと豚角煮を選択。

レンコン、ししとう、にんじん、ズッキーニ、山芋に加え、海老やキスも揃った豪華な盛り合わせ!衣はサクッと軽やかで、素材の持ち味を引き立てる抹茶塩で上品に楽しむスタイル!

キスは身がぶりっと弾力があり、ナスは噛むとじゅわっと旨みが広がる。

中でも印象的だったのは、キス・ナス・長芋。特に長芋はサクッとした衣ととろっとした食感のコントラストが魅力で、クセになる美味しさでした。

『トロ旨やわらか豚角煮』



長時間じっくり煮込まれた角煮は、箸でほぐれるほど柔らかく、口に入れるととろける食感。

甘めの味付けに辛子が程よいアクセントとなり、日本酒との相性も抜群!

濃厚鶏白湯と鴨チャーシューが織りなす上質な一杯で〆

『鳥居ラーメン』

〆にはお茶漬けも悩んだけどラーメンを選択！

秦野の人気店「らぁ麺食堂 井澤」とのコラボメニュー。

旨味が凝縮されたクリーミーで濃厚な鶏白湯スープに、やわらかな鴨チャーシューの旨味が重なり満足感たっぷり!

後半は柚子胡椒を加えることで、さらに風味の変化を楽しめました。お茶碗サイズなのでおでん食べ過ぎちゃったな～って方でも量的にぴったりでした!

神社風の上品な店内と心地よいおもてなし



京都や奈良の神社を思わせる和の趣ある店内。

明るい木目を基調とした清潔感ある空間で、カウンター席から半個室、団体利用まで幅広く対応可能でした!

おでん前のカウンター席は特におすすめで、細やかなおしぼり交換の心配りも好印象でした。

・住所 東京都新宿区新宿4-1-9 新宿ユースビル 5F

・価格帯 4,000～5,000円

・最寄駅 『新宿』駅

・アクセス JR『新宿駅』より徒歩1分

・営業時間

月・火・水・木 16:00 - 23:00

金 16:00 - 00:00

土 12:00 - 00:00

日 12:00 - 23:00

・定休日 なし