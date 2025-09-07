◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）

ドジャースが9回2アウトからまさかの逆転負けにファンも悲痛な声をあげています。

8回まで一つのヒットも許さず好投した山本投手。9回でも先頭に3球連続空振り三振、初球でセンターフライと調子よくアウトを重ねます。そして、あと1人のところでジャクソン・ホリデー選手に振り抜かれライトスタンドへソロホームランを放たれてしまいました。

山本投手のノーノー達成にはわずかに届かなかったものの、度重なる捕手の離脱で今季初めてバッテリーを組んだベン・ロートベット選手と息の合った投球を見せました。

それでも3-1とリードを保っているドジャース。ここまで好投した山本投手を下げ、ブレーク・トライネン投手が継投。ここからセンターへ2塁打、死球と四球で、2アウト満塁とピンチを背負います。すると続く打者に押し出し四球と痛恨の追加点を献上。ロバーツ監督はすぐさまタナー・スコット投手に交代としましたが、勢いを止められず、エマヌエル・リベラ選手に長打を放たれまさかの逆転サヨナラでドジャースは敗れました。

前日も9回に逆転負けを許したドジャースは2日連続サヨナラ負けで5連敗と流れがつかめません。

9回の急展開にファンも「こんな切なすぎる展開 心が追いつかない」「言葉も出ません。ショック過ぎる」「ここ数日の悪い流れが止まらない…」と切ない胸の内を語りました。