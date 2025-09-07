元TBSアナウンサーの女優田中みな実（38）が7日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。サンドウィッチマンから、人柄を示す一幕を明かされた。

田中はサンドウィッチマン伊達みきお（51）富澤たけし（51）と、狩野英孝（43）とともに東京・麻布台ヒルズを散策。田中とサンドウィッチマンは、2012年から14年にかけて放送されたTBSの女子アナが体当たり企画を行う番組「女子アナの罰」で共演して以来、交流があることも紹介された。田中は伊達が「お父さん」富澤が「おじいちゃん」に似ていることも明かした。

田中は女優業について聞かれると「だんだんと慣れてきたような」と語りつつ、「やっぱり、肩身狭いなって思う時はあります」と本音も。ただ富澤からは「フレンドリーに来てくれるから、良かったなと思って、変わらないんだなって」と、田中の人当たりが変わらないことを称賛した。

すると伊達は「だって、フジテレビで会ったとき、こうやってきたからね」と両手でハグするポーズを再現。富澤が「ハグ？」と確認すると、田中は「だって…お父さん」と伊達の肩に手を回した。狩野からは「身内的な感じでいけるんだ」と聞かれ、田中は「そう！」とうなずいたが、伊達は「10歳しか変わらないんだから」と、年の差をツッコんだ。田中はしみじみと「50歳なんですね」と確認し「足して100！」と謎のボケ。すかさず富澤に「なんで足すんだよ」とツッコまれた。