¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê£´£´¡Ë¤¬£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£Æ±¶É¤Î±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ë¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö±ºÌî¥¢¥Ê¤È¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤ÆÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥á²Ã¹©ÉÊ¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿»î¿©²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾®Àô»á¤ò¼èºà¡£»î¿©²ñ¤Î°Õ¿Þ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¤Î´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢±ºÌî¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¡Ê»î¿©ÉÊ¤ò¡Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¾®Àô»á¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ø¤³¤ì¤Ï¤¤¤±¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥Á¡¼¥à²òÅà¤¹¤ë¡ÖÎäÅà¼÷»Ê¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï±ºÌî¥¢¥Ê¤¬»î¿©¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö²¿¤¬¥Í¥¿¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¡ÖÁ´Éô¤É¤¦¤¾¡×¤È¡¢»®¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï±ºÌî¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡±ºÌî¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¡ÖÎäÅà¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢ËþÂ¤²¤Ë¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£±ºÌî¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤ì¡Ê¥Þ¥¤¥¯¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£Ö£Ô£Ò¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡Ä±ºÌî¥¢¥Ê¤È¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Á¤ã¤¤¤Á¤ã¤·¤Æ¡¢ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÊý¡¦ÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¡¢¤Í¡×¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óà¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£