スカートにもパンツにも。合わせやすさで選ぶなら【ショートブーツ】

9月に入ったことだしサンダルからブーツに履き替えて、秋モードに少しずつシフトしていきたい今日この頃。

しばらく酷暑は続きそうですが、ショートブーツなら暑苦しさも軽減できるうえ、どんなボトムとも好相性です。売り切れ前にチェックを♡

UGGの人気アイテムがエクスクルーシヴモデルとして登場

【FRAY I.D｜UGG®】W ESMEE LEATHER BOOT／FRAY I.D

リッチな印象を与えるレザーとシープスキンで仕立てたショートブーツは、履き口を折り返すと雰囲気がガラッと変化。２WAY感覚で使用できるのもポイントです。ソールはサトウキビ由来のEVA素材で超軽量！ボリューミーな見た目に反して、履き心地はいたって軽やかです。

あらゆるコーデと合わせやすいので、ブーツ選びに迷ったらまずはこちら♡

足元にトレンド感をもたらすニットブーツ

ショートニットブーツ／SNIDEL

フェイクレザーとリブニット素材をドッキングした、個性派ブーツがお目見えしました。リブニット部分はフィット感があるので、足首を華奢に見せる効果を発揮。伸縮性も高いので着脱もしやすい点もポイントです。

カラーはアイボリー、ブラック、ダークブラウンの３色でいずれも合わせやすさ抜群。ロング丈も展開しているので、どっちもゲットしたくなる！

上品に揺れるチャームと品のいいベルトデザインに注目

ロゴチャーム付きストレッチショートブーツ／CELFORD

細身のデザインが上品なショートブーツは、合わせやすさ抜群でトレンドに左右されず愛用していただけます。ベルトに施した小さなチャームがアクセントとして活躍。ストレッチ素材なので履き心地も◎です。

カラーはアイボリー、チャコールグレー、ブラックの３色展開。

立体的なチャンキーヒールが今っぽさ満点

チャンキーヒールストレッチショートブーツ／Mila Owen

定番人気のストレッチブーツにチャンキーヒールをドッキングして、今年らしくアップデート。バックファスナー式で着脱しやすく、足首まですっきり見せてくれるシルエットなので重宝すること間違いなし。シンプルなのでお手持ちのコーデとも、すんなりなじむはず。歩きやすさ、スタイルアップを同時に叶える５cmヒールもポイントです。

カラーはブラック、ベージュ、バーガンディの３色展開。

防水仕様だから悪天候の日にも大活躍！

ウォータープルーフ アンクルブーツ／emmi

晴れの日も雨の日も、天候に左右されずいつでも頼りになる全天候型のチャンキーリッジアンクルブーツ。歩きやすいのでレジャーや旅行のおともとしても活躍しそう。カジュアル、ガーリーともに相性がよく、日替わりでファッションを楽しみたい方にもおすすめです。