9月5日（金）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが夏の家族旅行の思い出を明かした。

©ABCテレビ

金曜日は、料理コラムニストの山本ゆりさんが考案した簡単でおいしいメニューをDAIGOがひとりで調理する「ボクでもできる！金曜日」。この日は、余ったそうめんをいかすアレンジレシピ「そうめんチヂミ」に挑戦した。

調理の合間のトークのテーマは「この夏の思い出」。ゆりさんは家族と沖縄に出かけたそうで、水族館やプールを楽しんだとか。一方、DAIGOは北海道へ。こちらも家族で「馬に乗ったり…」とバカンスを満喫したという。

©ABCテレビ

【動画】DAIGO家の1歳半の長男が「飛行機の中でバンバン歩きたがって、大変になってきました（笑）」とほほえましい旅のエピソードも報告！

とはいえ、DAIGOも奥さまも日本の誰もが知っている人気者。そんな有名な夫婦がツーショットで、しかも2人の子どもたちも連れて現れたとなれば、そこに居合わせた人は思わず“あっ！”と声をあげずにはいられない。

©ABCテレビ

今回の旅でもやはり「いろんなとこ行くと“あっ！”みたいになる」ことがしばしばあったと語るDAIGO。これにめざとく反応したのがまもなく5歳になる愛娘で、パパとママのお友だちとでも思ったのか「“あ、知り合い？”みたいな（笑）」と無邪気に話していたことを明かし、ゆりさんを笑わせていた。

（※レシピ）

「そうめんチヂミ」

＜材料（2人分）＞

そうめん（ゆでたもの） 約150g

ベーコン 1枚

青ねぎ（細） 1/2束

片栗粉 大さじ2

顆粒鶏ガラスープの素 小さじ1/2

ピザ用チーズ 30g

ごま油 大さじ1/2

サラダ油 適量

【☆たれ】

しょうゆ 大さじ1

酢 大さじ1

砂糖 ひとつまみ

ラー油 適量

＜作り方＞

（1）ゆでたそうめんはザルに入れて水でほぐし、ハサミで3cm幅くらいに切り、青ねぎは小口切り、ベーコンは1cm角に切る。

（2）ボウルに（1）、片栗粉、鶏ガラスープの素、ピザ用チーズを加えて混ぜる。

（3）フライパンにサラダ油適量を中火で熱し、（2）を広げて押さえて焼く。

（4）たれのしょうゆ、酢、砂糖、ラー油を合わせる。

（5）（3）がこんがり焼けたら裏返して焼き、ごま油を鍋肌から入れて強火にし、表面をカリッとさせて取り出し、食べやすく切って器に盛り、（2）を添える。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「そうめんチヂミ」の調理の様子は、9月5日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。