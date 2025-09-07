◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本―米国（６日、米サクラメント）

１次リーグＢ組の第２戦で、世界ランク１３位の日本は、同１８位の米国に４７―２１で勝利。カナダ戦（５７〇１５）に続く２連勝で、Ｂ組を１位突破。準決勝（１５日）はトンガ戦を迎える。米国との通算成績は１２勝１分１３敗。

先制は日本。前半１２分、敵陣での攻撃から右サイドに展開し、ライン際でフランカーのガンター（埼玉）が守りを弾きながらトライ。キックも決まり７―０とした。セットプレーで圧倒する日本は２２分、敵トライエリア前でのスクラムを押して、ＮＯ８ファカタヴァ・アマト（ＢＲ東京）が追加点。同２６分は、ロックの主将・ディアンズ（ＢＬ東京）が相手４人を弾きながらトライをねじ込んだ。

前半３０分にトライを返された日本は、３３分にＷＴＢ石田吉平（横浜）の大きなゲインからＳＨ福田健太（東京ＳＧ）、フランカー下川甲嗣（同）とボールをつないでトライ。２８―７としたが、同３８分には自陣トライエリア前で押し込まれてトライを献上。守りの規律も乱れ失点し、前半を折り返した。

後半は６分、敵陣での攻撃からＳＯ李承信（神戸）が右へロングパス、ＮＯ８ファカタヴァに渡って後半最初のトライ。３３―１４とリードを広げる。同２２分、日本は敵陣２２メートル内でディアンズが右でボールを受け、走り込んでこの日２トライ目。同３０分は、ＷＴＢ石田が右サイドラインを駆け抜け日本が４７―１４。終了間際に失点したが、計７トライを挙げて４７―２１で勝利。敵地で実力を見せた。