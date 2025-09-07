◆米大リーグ オリオールズ４ｘ―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けを喫して、５連敗となった。

敵地ながら、球場全体が大記録への期待感が包まれた中で、一気に流れが変わった。先発した山本由伸投手（２７）は９回２死まで出した走者は２四球のみで、無安打無失点。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）のノーヒットノーランまであと１人と迫っていたが、カウント２ボール、１ストライクから内角のカットボールをホリデーに右翼へ運ばれて、１７号ソロで初安打を許したところでマウンドを降りた。

ドジャースは３―１とリードをしてあと１アウトだったが、２番手のトライネンが二塁打と２四死球で満塁のピンチを迎えると、カウザーに四球を与えて押し出しで１点差。なおも２死満塁でマウンドにはスコットが上がったが、リベラに２点適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。

山本は８回終了時点で１０４球。今季は５月に１１０球を投げた試合があったが、それ以外の試合で１０４球以上を投げた試合はなかった。それでもロバーツ監督はノーヒットノーランまであと３アウトと迫っていたことから続投を決断。山本に疲れは見えずに簡単に２アウトを奪ったが、偉業まであと１アウトとなった１１２球目を捉えられた。

ロバーツ監督は、「ノーヒッターのチャンスを与えたかった。みんなが彼を後押ししていた。本塁打を浴びたボールもいいボールだったけど、ノーヒットも完封も諦めなくてはいけなくいなった。彼には『ファンタスティック・ジョブ』（素晴らしい仕事）だったと言ったよ」と山本をねぎらっていた。