コーヒーとファッションという異なる文化圏が交わり、新たなライフスタイルを提案する注目のコラボレーションが誕生する。スターバックス コーヒー ジャパンと株式会社ビームスが共同で手がける『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』が、2025年9月12日（金）からスタートする。第一弾として、ウェアやボトルなど全16型（31アイテム）がスターバックス公式オンラインストアとビームス ライフ 横浜で販売される。

コラボ概要 名称：STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）

発売日：2025年9月12日（金）

販売場所：スターバックス公式オンラインストア、ビームス ライフ 横浜

「コーヒーのカルチャー」と「ファッション」の融合

STARBUCKS STAND by BEAMSは、「人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社」から生まれたプロジェクト。「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、トレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように過ごせるアイテムをラインアップしている。

今回発売するのは、通年使える普遍的なデザインと日常のさまざまなシーンに馴染みやすいシンプルさを兼ね備えた「CORE Collection」（通年販売予定）を含むウェアやボトルなど31にも及ぶアイテムだ。

注目の商品ラインアップ

○コーヒー豆の捨て殻を活用した染色技術を採用

注目したいのは、環境に配慮した特殊な後染め加工を施したデニムアイテムである「ブラックデニムカバーオール」（44,000円）と「ブラックデニムパンツ」（38,500円）だ。日本製の12.5オンスブラックデニムを使用しており、色目を落としたあと色の抜けた部分にコーヒー豆の捨て殻を利用した染色剤で特殊な後染め加工を施し、上品で深みのある表情に仕上げている。

カバーオールは3本ステッチや襟のコーデュロイ使いなど、ヴィンテージアイテムの魅力を忠実に再現しつつ、現代的でリラックス感のあるシルエットに。デニムパンツはヒップポケットの隠しカンヌキやポケット形状などヴィンテージディテールを踏襲しながら、太ももから裾にかけてストンと落ちる、ややストレート気味のシルエットで仕上げられている。

○スターバックスとBEAMSのアイデンティティを融合

「LOGO Tシャツ」（8,800円）は、フロントとバックに STARBUCKS STAND by BEAMS ロゴをあしらったシンプルながら存在感のあるデザイン。14番手の糸で織り上げたUSAコットン天竺を採用し、シャリ感のあるドライタッチと、季節を問わず着られる程よい肉感が魅力だ。こちらはホワイト、グリーン、ブラウンの3色展開。

また、「LOGO クルースウェット」（17,600円）は、フロントに刺繍、バックにプリントでロゴをあしらったクルーネックスウェット。ヘビーウェイト生地採用で型崩れしにくく、ビームスが得意とするアメリカンライクな雰囲気が漂う。

○カフェライフを彩る実用的アイテム

実用性の高いアイテムも多数展開。「ステンレスTOGOボトル」（5,800円）は、スターバックスの定番ペーパーカップをモチーフにした形状に、プロジェクトロゴをあしらったオリジナルデザイン。真空二重構造のステンレス製で、保温・保冷性に優れている。

さらに「LOGO ユーティリティ エプロン」（6,600円）は、胸元に大きくロゴを刺繍であしらったカフェのユニフォームを思わせるデザイン。首ひもはDカンバックル式で調整可能、ウエストひもは長めに設計され、前後どちらでも結べる実用的な作りだ。

○スターバックス カードも特別デザインで登場

「ケース付きスターバックス カード」（3,800円※2,000円入金済み）は、全面にロゴを配した総柄デザイン。コーヒーを想起させるブラウンで統一し、スタイリッシュに仕上げられている。型押しデザインのカードケースにはリングが付いており、日常使いしやすい。なお、このアイテムはスターバックスのみでの販売となる。

販売方法について

スターバックス公式オンラインストアでは9月12日午前10時から販売開始予定。販売初日のみ一会計あたり各商品1点までの購入制限がある。ビームス ライフ 横浜では各色各サイズにつき1点までの購入制限が設けられるとのこと。

カフェカルチャーとファッションの融合から生まれた新しいライフスタイル提案。「一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイル」という言葉通り、このコラボレーションがどのように進化していくのか注目だ。

