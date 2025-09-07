ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中の連続ドラマ『こんばんは、朝山家です。』。9月7日の最終回放送を前に、W主演の中村アンと小澤征悦からコメントが到着した。

参考：中村アン、小澤征悦、小島健、影山優佳ら、『こんばんは、朝山家です。』クランクアップ

本作は、映画『百円の恋』で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞し、NHK連続テレビ小説『ブギウギ』を手がけた足立紳が、自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに執筆したホームドラマ。“キレる妻”の朝山朝子（中村アン）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤征悦）の夫婦が、罵倒と叱責、ときどき愛で、家族の難題を切り抜けていく。

朝山夫妻を演じる中村と小澤の最後の撮影には、長女の蝶子役で先日誕生日を迎えたばかりの渡邉心結、晴太役の嶋田鉄太も駆けつけ、“家族揃って”のクランクアップとなった。

最終回の放送に向けて中村は「撮影が終わりしばらく経つのですが、慌ただしく大変だけど愛おしかった朝山家に想いを馳せながら過ごしていました。家族それぞれが懸命に生きてる姿を、見届けていただけたら嬉しいです」とコメント。小澤は「人は一人では生きて行けない。様々な問題を抱えながら、それでも少しずつ、半歩ずつ、前に進む。時に痛みを伴いながら。時に、優しさを抱きながら。『こんばんは、朝山家です。』最終回、お楽しみに」と語っている。

8月31日に放送された第7話のラストでは、賢太（小澤征悦）の携帯電話に見覚えのない番号から着信があり、突然の中野（松尾諭）の死が告げられる、という衝撃の展開を迎えた。最終話では、賢太が初監督を務める朝山一家をモデルにした映画『夜山家の人々』が無事クランクアップ。ようやく朝子と賢太は、中野が亡くなったことを蝶子（渡邉心結）と晴太（嶋田鉄太）に伝えることに。撮影で忙しいときも朝山家を支えてくれた中野の死を受け入れることはできるのか。そして、映画公開初日を迎える。家族にとって記念すべき日に、朝子から賢太は衝撃告白を告げられる。

また、本作のBlu-ray BOXが2026年1月14日に発売されることが決定。メイキング映像やBlu-rayでしか見ることができないスペシャルコンテンツも収録される。

【コメント】●中村アン『 こんばんは、朝山家です。』いよいよ最終回を迎えます！撮影が終わりしばらく経つのですが、慌ただしく大変だけど愛おしかった朝山家に想いを馳せながら過ごしていました。家族それぞれが懸命に生きてる姿を、見届けていただけたら嬉しいです。

●小澤征悦いよいよ最終回。スタッフキャストの皆様、本当にお疲れ様でした。素晴らしい作品に参加出来て、本当に光栄でした。足立紳さん脚本の根底に流れる、家族に対する、そして人間に対する、深くて強くて優しい、愛。俳優部として、少しでもその「心」のようなものを表現しようと、頑張ったつもりです。人は一人では生きて行けない。様々な問題を抱えながら、それでも少しずつ、半歩ずつ、前に進む。時に痛みを伴いながら。時に、優しさを抱きながら。『こんばんは、朝山家です。』最終回、お楽しみに。

（文＝リアルサウンド編集部）