¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤¬¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÎø¤Î¥Õ¥é¥°¡©È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤¬¡É¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¶å½£¥³¥Ã¥È¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÏÃ¤¹Íö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íö»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥¹¥ÈËø2¿Í¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¶»¥¥å¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¡¡³Î¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ªÆó¿Í¤Ë¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¤À¤±¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬Îø¤Î¥Õ¥é¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
