坂本昌行、舞台『MURDER for Two』が開幕「日本の皆さんに素晴らしい作品を」
坂本昌行と海宝直人が出演する、オフ・ブロードウェイ・ミュージカル『MURDER for Two』が6日よりパルテノン多摩（プレビュー公演）、11日から EX THEATER ROPPONGI にて開幕。プレビュー初日に先駆けゲネプロ＆囲み取材が行われ、坂本と海宝、演出の SCOTT SCHWARTZ（スコット・シュワルツ）、J.SCOTT LAPP（J.スコット・ラップ）が本作への思いを語った。
【写真】2人で13役も…！劇中でピアノを演奏する坂本昌行
本作は、2011年にシカゴで世界初演、13年にオフ・ブロードウェイに進出したサスペンスコメディ。2人の役者が約13役を衣裳を替えることなく、小道具や声色を変え瞬時に演じ分け、さらには1台のピアノを弾き語る独創的な作品となっている。16年に日本初演され、坂本が読売演劇大賞優秀男優賞を、照明の原田保が優秀スタッフ賞を受賞。22年には今回同様、坂本と海宝のコンビで上演され、好評を博した。今回、3年半の時を経て、再び2人がタッグを組む。
囲み取材で、坂本は「またこの作品に触れる喜びと大変さを感じながら今日を迎えました。ご覧になった方が『この作品を観たよ』と観ていない方に言っていただけるような作品に仕上がったのではないかと思います。日本の皆さんに素晴らしい作品を届けたいと思います」とあいさつ。
続いて、海宝も「僕はこの作品に参加させていただくのは2度目になりますが、すごく緻密で繊細な積み重なりがあって、演劇的で、ピアノも弾くというチャレンジもある類を見ない作品だと思います。お客さまが入って完成する作品だと実感をしておりますので、お客さまを迎えてどのようなものに仕上がっていくのかすごく楽しみにしております」とコメントを寄せた。
3年半ぶりのタッグとなる坂本と海宝。坂本は海宝の印象を「お会いする前からイメージしていた通り、地頭がいい。言われたことをすぐに自分のものにできるし、僕のセリフまで覚えていらっしゃる。2人じゃなくて、1人でもいいんじゃないかというくらい」と冗談を交えて明かす。それを聞いた海宝は恐縮しながらも「（坂本は）たくさんの役を演じ分けていますが、姿勢も声も歩き方もコロコロと変化していって本当にすごい。役や作品に誠実に向き合う姿は見習わなければいけないと思います」と坂本をべた褒めし、2人の良い関係性をうかがわせた。
劇中ではピアノの演奏も2人が行う。この作品のために2人はかなり特訓したそうで、坂本は「ある程度は弾けるのですが、（本作では）弾きながらセリフを言ったり、動いたりしなくてはいけない。動くとどうしても手元がブレてしまうので、どれだけ正確に弾けるかは難しいところです。なかなか手強いです」と苦笑いで話した。
最後に、海宝は改めて「緻密に、素晴らしいものを皆さんとともに積み上げてきました。お客さんが入って完成する作品ですので、ぜひ皆さん楽しく観ていただけたら」と笑顔で呼びかけ、坂本は「サスペンスストーリーではありますが、コメディ要素が非常に強い作品です。13人の登場人物をしっかり感じていただけるよう我々も頑張りますので、皆さん、楽しみながら想像力を膨らませて観ていただけたら嬉しいです」と語って締めくくった。
