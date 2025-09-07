■MLB オリオールズ 4xー3 ドジャース（日本時間7日、オリオール・パーク）

ドジャースの山本由伸（27）が自身メジャー初となるノーヒットノーラン達成まであと一人のところでソロホームランを被弾した。日本人投手では野茂英雄（1996年ドジャース、2001年レッドソックスの2回）、岩隈久志（2015年マリナーズ）以来、史上3人目の快挙に王手をかけたところだったが、1番のジャクソン・ホリデーに4球目のカットボールを捉えられ、右中間へ一発を浴びた。

あと一歩のところで大記録に届かなかったが、ロバーツ監督がマウンドに向かい交代。本人も笑顔をみせ、指揮官とハグ。スタジアムも偉業一歩手前の山本を称え、大きな拍手を送った。8回2/3、メジャー最多の112球を投げ、毎回の10奪三振、失点1でマウンドを降りた。

チームはあと1アウトで勝利もここから悲劇が始まった。代わったB.トライネン（37）は2死走者なしから2ベースヒットと2四死球で2死満塁のピンチを招くと、押し出しの四球で3対2と1点差に。ドジャースベンチはT.スコット（31）をマウンドに送ったが、リベラに3球目をセンターに弾き返され、まさかの逆転サヨナラタイムリー。

3点リードから一転、山本の好投もむなしく、悪夢の逆転サヨナラ負けで5連敗を喫した。