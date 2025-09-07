¹±¾¾Í´Î¤¡¢timelesz ¶¶ËÜ¾À¸¼ç±é¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù½Ð±é·èÄê¡¡2¤Ä¤Î¿Í³Ê¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë
¡¡10·î3Æü¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëtimelesz¤Î¶¶ËÜ¾À¸½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡Ù¤Ë¡¢¹±¾¾Í´Î¤¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØºâÈ¶Éü½²～·»²Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²Ç¤Ø～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¢¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Óー～»ä¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Þ¤Ç～¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¥Æ¥ìÅì¡ß¥¢¥ß¥åー¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWEBÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Æ¨Èò¹Ô¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£µÓËÜ¤Ï¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö～¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª～¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î³«¿¿Íý¤é¤¬¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤ò¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬½Å³ßÉ÷²í¤é¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ°¦¤Î¿ä¤·¤Ï¡¢»¦¿ÍÈÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡£Âç³ØÀ¸¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤¬¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÊÒ¶Íßº¤È¤ÎÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¡£¹ªÌ¦¤ÏÎ¢¤Î´é¤Ç¤¢¤ëâÃ´õ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¡È¶¦ÈÈ¡É¤È¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿ä¤·³è°Ê³°¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¯ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÂç³Ø3Ç¯À¸¡¦´ä°æ¹ªÌ¦¤ò¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡õ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëtimelesz¤Î¶¶ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ªÌ¦¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢Æ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë°ìÊý¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¿Í³Ê¤òÊú¤¨¡¢»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒ¶Íßº¡¿âÃ´õ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¥·ー¥º¥ó2¡ÊNetflix¡Ë¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¥·ー¥º¥ó2¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Î¹±¾¾¡£´èÄ¥¤ê²°¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¡Ößº¡×¤È¡¢Îä¹ó¤ÇÍÅ±ð¤Ê¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡ÖâÃ´õ¡×¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤é¤ËËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦AMEL¤ÎMIO¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·ー¥ó¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÒ¶Íßº¡¿âÃ´õ¡Ê¹±¾¾Í´Î¤¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¹ªÌ¦¡Ê¶¶ËÜ¾À¸¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ªÌ¦¤Èßº¤¬ÊÂ¤Ö»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Ìò¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£²ÄÎù¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Îßº¡¢Îä¹ó¤ÇÍÅ±ð¤Ê¤â¤¦1¤Ä¤Î¿Í³Ê¡¦âÃ´õ¡¢Æü¡¹¤ËÊÄºÉ´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡È¿ä¤·¡É¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿Ì¿¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¹ªÌ¦¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¹±¾¾Í´Î¤¡ÊÊÒ¶Íßº¡¦âÃ´õÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û½é¤á¤ÆÆó½Å¿Í³Ê¡Ê²òÎ¥ÀÆ±°ìÀ¾ã³²¡Ë¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÈÉÝ¤µ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èßº¤ÈâÃ´õ¡¢Æó¿ÍÊ¬¤ÎÌòºî¤ê¤¬É¬Í×¤ÇÂçÊÑ¤À¤³¤ê¤ã¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)Æó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦ÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡È²ÆµÙ¤ß¤ÎÀÄ½Õ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥ó¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª³§¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë