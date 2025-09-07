FRUITS ZIPPER 櫻井優衣が、ユニバーサル ミュージックよりソロメジャーデビュー。デビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」を9月19日に配信リリースする。また、ソロデビューのティザー映像も公開となった。

（関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER 櫻井優衣、ソロデビューティザー）

本情報は、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』のNailie Beautyステージに登場した櫻井本人から発表されたもの。ステージでは、メジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」をサプライズで初披露した。

本楽曲は、自分を好きになる気付きをくれた相手へ思いを伝える自己肯定ラブソング。櫻井の明るい歌声とポジティブな歌詞が、リスナーの肯定感も向上させる楽曲に仕上がった。また、TikTokで楽曲の一部が配信中。あわせてApple MusicでPre-add、SpotifyでPre-saveもスタートした。

さらに、櫻井のソロアーティストとしての新ビジュアルも公開。撮影時“ふわふわして好きな衣装”と話した白いチュールドレスを身に纏い、白いバラを手に持ちほほえんでいる櫻井の姿が映し出されている。

・櫻井優衣（FRUITS ZIPPER） コメント

ソロメジャーデビューが決まった時、本当にびっくりしました。1年前にアイドル活動10周年記念のプロジェクトの1つとして、ソロの活動も少しやらせていただいたのですが、グループとソロとの両立はとても難しく自信もなく沢山の葛藤がありました。でも、その時皆さんが喜んでくれて沢山支えて応援してくれたおかげでプロジェクトが大成功し、今回のソロメジャーデビューのお話をいただくことができました。いつも応援してくださる全ての皆様のおかげです。心から感謝しています。FRUITS ZIPPER、KAWAII LAB.から初めてのソロということで、ドキドキしているのですが、また皆様と一緒に大きな夢を沢山叶え、大好きな音楽活動を通して沢山の方に笑顔になっていただける活動ができるよう成長していけたらと思っています！

応援よろしくお願い致します！

（文＝リアルサウンド編集部）