鳴木（岩田剛典）と夜長（蒔田彩珠）のはじまりの物語『DOCTOR PRICE』Huluオリジナルストーリー独占配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』のHuluオリジナルストーリーが独占配信されることが発表された。オリジナルストーリー第1話では、鳴木と夜長のはじまりの物語が描かれる。医師専門転職エージェント「Dr. コネクション」をどのように立ち上げ、2人がバディとして絆を深めていくのかに迫る。オリジナルストーリー第1話は、9月7日第9話の放送直後から配信が開始される。

■第1話「Dr.Connection はじまりの物語──」

生きていくため、より多くのお金が必要だと感じていた夜長は、「Dr. コネクション」のチラシに載る「特別報酬あり」の文字に心を奪われ、事務スタッフとして応募することに。鳴木は即決で採用を決め、早速夜長は“紅茶の淹れ方”という最重要業務の研修を戸惑いながらもスタート。研修の中で明らかになる鳴木の人となりや会社の成り立ちに不安を抱く夜長は、母の梨沙に思わず不安な本音を漏らす。

そして、1人目の依頼人として、患者や看護師から慕われる“モテ医者”の岡田一隆（瀬戸利樹）が事務所を訪れる。キャリアも人望も申し分ない医師のはずが、患者からセクハラ疑惑をかけられ、恋人関係の看護師とも揉め、転職を繰り返していた。そんな高橋に対し、鳴木は「君に合いそうな病院を知っている」と自信満々な様子。そのために、鳴木から夜長に事務スタッフの仕事を超えた、あるミッションが言い渡され…。果たして鳴木は、依頼人にぴったりな病院を紹介することができるのか。そして最後に突き止めた依頼人の意外な一面とは――？

『DOCTOR PRICE』はHuluにて見逃し配信中。9月7日第9話の放送直後から配信されるオリジナルストーリーと合わせて楽しみたい。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『DOCTOR PRICE』第9話

09/07（日）22:30～

※各話放送終了後よりTVer配信あり

出演：岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子

脚本：小峯裕之 本田隆朗

演出：山本大輔 木村ひさし

主題歌：Omoinotake「フェイクショー」

原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき『DOCTOR PRICE』（双葉社 アクションコミックス）

(C)ytv (C)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社

『DOCTOR PRICE』Huluオリジナルストーリー

第1話「Dr.Connection はじまりの物語──」

出演：岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 北山宏光 ゲスト:瀬戸利樹

配信日:第1話 9月7日（日）第9話放送後からHulu独占配信

■関連リンク

『DOCTOR PRICE』番組サイト

https://www.ytv.co.jp/doctorprice_drama/

『DOCTOR PRICE』Hulu視聴ページ

https://www.hulu.jp/doctor-price/