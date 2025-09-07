高反発で寝返りラクラク！毎日の睡眠をアップグレード【エアウィーヴ】高さ・硬さ調節可能！通気性・高反発のエアウィーヴ枕がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
頭も首も快適サポート！毎日の睡眠をアップグレード【エアウィーヴ】通気性・高反発のエアウィーヴ枕がAmazonで販売中！
ストレートネックの方や、枕は使わないけれどちょっと高さが欲しい方に、通常の枕より薄めで、仰向けで寝たとき首や肩への負担が少ない設計の「エアウィーヴ ピロースリム」。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
薄めの設計でカラダへの負担を軽減。理想的な枕の高さは、仰向けの状態で頭を乗せた時に、額より顎の先が5度程度下がっている状態。エアウィーヴ ピロー スリムは、薄めの設計と適度な反発力で理想的な高さを保つ。薄めの枕のため、首に跡がつきにくいことも特徴。
適度な反発力＆広めの幅で「寝返り」をサポート。エアファイバーの適度な反発力により、寝返りを優しくサポート。スッと自然に寝返りを打てるため、朝まで熟睡。また、ピロースリムは横幅が広め。思いのままに寝返りがうてる。
→【アイテム詳細を見る】
カバーは洗濯機で、中材はシャワーで簡単に水洗いができるため、いつでも清潔。清潔な状態を保ちたい方、寝汗が気になる方にも大変おすすめ。
頭も首も快適サポート！毎日の睡眠をアップグレード【エアウィーヴ】通気性・高反発のエアウィーヴ枕がAmazonで販売中！
ストレートネックの方や、枕は使わないけれどちょっと高さが欲しい方に、通常の枕より薄めで、仰向けで寝たとき首や肩への負担が少ない設計の「エアウィーヴ ピロースリム」。
→【アイテム詳細を見る】
薄めの設計でカラダへの負担を軽減。理想的な枕の高さは、仰向けの状態で頭を乗せた時に、額より顎の先が5度程度下がっている状態。エアウィーヴ ピロー スリムは、薄めの設計と適度な反発力で理想的な高さを保つ。薄めの枕のため、首に跡がつきにくいことも特徴。
適度な反発力＆広めの幅で「寝返り」をサポート。エアファイバーの適度な反発力により、寝返りを優しくサポート。スッと自然に寝返りを打てるため、朝まで熟睡。また、ピロースリムは横幅が広め。思いのままに寝返りがうてる。
→【アイテム詳細を見る】
カバーは洗濯機で、中材はシャワーで簡単に水洗いができるため、いつでも清潔。清潔な状態を保ちたい方、寝汗が気になる方にも大変おすすめ。