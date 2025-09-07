加工した私、かわいい〜!!! ブスな自分の顔が受け入れられない女子高生、ついにSNSで発信し始めて……!?【ないものねだりの女達。 #681】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
アリスのメイクで変わることができたにも関わらず、美月は一緒に撮った写真をさらに加工し始めて……。
美月は「かわいい」に取りつかれてしまっているんですね……。またアカウントを作ってしまいましたが、危険な目にあわないことを願います……！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
