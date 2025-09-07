山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。先週、鶴岡市や山形市などでクマが目撃され、鶴岡市ではクマが網戸を開けようとしていたことがわかりました。

【写真を見る】【クマ】猟銃使用に新ルール”改正鳥獣保護管理法”が施行 熊対策の決め手になるか？有識者の見解とは？今後は市町村の判断で使用可能になるも…（山形）

また、鶴岡市では先月３０日、由良２丁目で体長およそ１メートルのクマが、３１日には湯野浜２丁目で体長およそ１メートルのクマが目撃されています。

さらに、先月２５日、河北町では、町の中心部などでクマの目撃が相次ぎました。

■過去最多のペース！「エサに困っている」

県によりますと、今年、クマがこうした市街地で目撃された件数は、先月２４日現在で１０７件と、統計を取りだした２０１９年以降で過去最多のペースとなっています。

その理由について、岩手大学農学部の山内准教授は「エサ」が関係しているとします。

岩手大学農学部 山内貴義 准教授「そもそも８月はエサが少ないが（今年は）猛暑の影響なのか雨が少ないせいなのかは分からないが（クマが）かなりエサに困って例年よりもさらにアクティブに動いている感じがする」

今年の秋は、クマの主な食料となるブナが大凶作になる見込みで、これからの季節も人里にクマが降りてくる可能性が高いということです。

■改正鳥獣保護管理法施行

こうした中、９月１日に改正鳥獣保護管理法が施行され、人の生活エリアにクマが侵入した場合に銃を使う要件・解釈が変わりました。

これまでは原則的に市街地で銃を使うことはできず、人に危険が及ぶ場合に県と警察の許可を得て使う必要がありました。

しかし、今回の改正法では・・・

人が生活するエリアにクマが侵入し、緊急性が高く、他に迅速に捕獲する手段がないこと。さらに、人に弾丸が届くおそれがない場合に市町村の判断で銃の使用が可能となりました。

時間がない中で、「県と警察に許可を得る」という銃使用までの手順が必要なくなるのです。

改正法を受けて県は、今後の対応などについて検討していくとしています。

■クマは待ってくれない

しかし課題もあります。銃火器を使用するのには当然危険が伴います。それはどんな状況であれ。そもそも市町村が使用の判断と言っても、現場に判断を委ねるということは、考え方によっては「丸投げ」になります。

的確なスキルを持った銃の使用者の育成、責任の所在の明確化と被害の補償、現場が迅速な判断を行うための安心材料の構築など、もちろん考えられていないわけではありませんが、補強すべきポイントはあるのです。

しかし、クマは国や自治体の判断の遅さなど待ってくれません。

クマの出没が相次ぐ中、県と警察は、県民ができる対応として、目撃された場所では夜間や早朝の外出を控えること、クマのエサとなる生ごみを家の周囲に置かないことなどを呼びかけているほか、クマを見つけた際はすぐに市や警察に通報してほしいとしています。