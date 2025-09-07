「細谷誕生日だし後半からどう？」「ワクワク」森保J対メキシコは０−０でHTへ…ファンの反応は？ 元日本代表監督が率いる難敵を倒せるか
日本代表は現地９月６日、難敵メキシコ代表とアメリカ・オークランドで対戦している。相手サポーターが圧倒的に多く、完全アウェーの状況だ。
立ち上がりに押し気味に進めているのは森保ジャパン。久保建英がビッグチャンスを迎えるなど、惜しい場面を作ったが、前半のうちに得点を奪えなかった。
かつて日本代表を率いたハビエル・アギーレ監督が率いる、北中米ワールドカップの開催国相手に０−０でハーフタイムに入った。
SNSには「日本もメキシコも一歩も引かない展開にワクワクが止まらない」「攻守の切り替えが早いから安心して観てられる」「カウンターだけ気をつければ大丈夫だろ」「点欲しい！」「誰が均衡を破るのか見逃せない！」「森保さん細谷誕生日だし後半からどうですか？」「メキシコは昔からちょっと苦手だけど、今はメンバーも違うから勝ってー」といった声が上がっている。
ベンチには伊東純也や前田大然、そして日本時間７日が24歳の誕生日である細谷真大らが控える。森保一監督の交代策に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘のドリブル→久保が右足フィニッシュ
