前半は上々のパフォーマンス！ 森保ジャパンがメキシコ相手に攻勢も、チャンスを決めきれず。０−０で後半へ
日本代表は現地９月６日（日本時間７日）、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランドで対戦している。
アメリカ遠征の初戦。森保ジャパンのシステムは３−４−２−１で、スタメンにはGK鈴木彩艶、DF板倉滉、渡辺剛、瀬古歩夢、MF遠藤航、鎌田大地、堂安律、久保建英、南野拓実、三笘薫、FW上田綺世が名を連ねた。
立ち上がりから球際での激しいバトルが繰り広げられる。日本は前から積極的にプレッシャーをかけると、４分には高い位置でボールを奪ってショートカウンターを発動。久保が左足で放ったシュートは、枠を捉えられない。
素早い攻守の切り替えを見せ、ボール奪取からしっかりとフィニッシュにつなげる。11分、三笘からのショートパスを受けた久保の相手の意表を突くミドルは、GKの好セーブに阻まれる。
15分には最終ラインからのロングフィードに堂安が抜け出す。最後はGKの頭上を抜くループシュートを狙うが、勢いがなくゴールライン手前で相手DFに回収された。
逆に守備ではメキシコにチャンスを与えず。カウンターを受けても３CBの板倉、渡辺、瀬古が冷静に対応。クロスを入れられても、瀬古がゴール前で相手に身体を当てて、シュートを打たせない。
遠藤とダブルボランチを組む鎌田が、中盤で積極的にボールを受けて潤滑油に。25分には鎌田が見事なスルーパスからチャンスを創出する。
28分、ボックス内への浮き球のパスに南野が抜け出すが、相手DFのチェックを受けて、シュートまで持ち込めなかった。
遠藤、三笘のプレスバックも効いていて、相手の攻撃の芽を摘む。チャンスを得ながら１点が遠かったが、上々のパフォーマンス。０−０で前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
