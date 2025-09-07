日本戦でメキシコにアクシデントが発生！ チームの心臓である主将MFが負傷により前半で途中交代
森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表とアメリカのオークランド・コロシアムで対戦している。
三笘薫や久保建英、遠藤航らが先発した日本は序盤、前線から積極的にプレスをかけてチャンスを作る。
ゲームがスコアレスで進むなか32分、メキシコにアクシデントが発生。チームの心臓であるキャプテンのMFエドソン・アルバレスが右足を痛めてピッチに座り込んでしまう。チームスタッフの治療を受けて１度は立ち上がったものの、そのままMFエリク・リラと交代となった。
メキシコにとっては小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集
三笘薫や久保建英、遠藤航らが先発した日本は序盤、前線から積極的にプレスをかけてチャンスを作る。
ゲームがスコアレスで進むなか32分、メキシコにアクシデントが発生。チームの心臓であるキャプテンのMFエドソン・アルバレスが右足を痛めてピッチに座り込んでしまう。チームスタッフの治療を受けて１度は立ち上がったものの、そのままMFエリク・リラと交代となった。
メキシコにとっては小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伊東純也、三笘薫らが私服で到着！オークランド入りする日本代表戦士を特集