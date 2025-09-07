32分に途中交代となったアルバレス。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　森保一監督が率いる日本代表は現地９月６日、国際親善試合でメキシコ代表アメリカのオークランド・コロシアムで対戦している。

　三笘薫久保建英遠藤航らが先発した日本は序盤、前線から積極的にプレスをかけてチャンスを作る。
 
　ゲームがスコアレスで進むなか32分、メキシコにアクシデントが発生。チームの心臓であるキャプテンのMFエドソン・アルバレスが右足を痛めてピッチに座り込んでしまう。チームスタッフの治療を受けて１度は立ち上がったものの、そのままMFエリク・リラと交代となった。

　メキシコにとっては小さくない痛手だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

