やっぱ"即・若見え"にはコレ！？【40・50代】に猛プッシュしたい「レイヤーヘア」♡

今すぐ「若見え」を叶えたい、40・50代へ。「レイヤーヘア」にすることで、オシャレへのアンテナが高い印象を与え、グッと若々しい印象を目指せるかも。年齢とともに似合う髪型が分からなくなってきた人や、髪型で失敗したら嫌だなと考えている人にも、レイヤーヘアがイチ押し。今の髪の長さはあまり変えずに、新鮮な印象に導けるはず。今回は、髪型迷子のミドル世代にぜひ試してほしい、レイヤーヘアをご紹介します。

控えめでも見違える！

ミディアムレングスに、顎のラインでレイヤーを入れた、主張しないやさしげなシルエット。ウエイトも低く、大人っぽい落ち着きを保ったまま、今っぽく見える軽やかさを引き寄せられそうです。髪色が暗いまま、エアリーに見せられるところもレイヤーヘアのポイント。髪を伸ばしかけの人にもおすすめです

スッキリ短めもグッド

「プチウルフ・くびれボブ美容師」を標榜している@kitadani_koujiroさんいわく、「スッキリ短め、ややショートよりも今時期人気です」という絶妙な肩上レングス。レイヤーを入れることで、トップにはボリュームが生まれ、毛先は爽やかなバランスに。肩に沿ってハネやすいため、外ハネにスタイリングしやすいのもメリットです。

ロングにはハイレイヤーとハイライトを

残暑が続いているとはいえ、そろそろ秋を意識したダウンスタイルも楽しみたい頃。高い位置から入れるハイレイヤーも活かしながら、全体のボリュームを落としてスッキリさせると、長さがあっても重さを感じさせません。ツヤが出やすい暖色に、ハイライトも加えているため、立体感が出て若々しさも演出してくれそう。

色にもこだわってさらに若々しく

「柔らかく空気感を感じるレイヤーボブ」と、ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんが紹介しているヘアスタイル。ボブ本来のまとまりやすさもあるため、扱いやすさを重視する人は要チェック。気取らないカジュアルなシルエットに加え、鮮やかな暖色は、若々しくヘルシーな印象を誘うポイントに。

