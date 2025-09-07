コレ、ラジコンで欲しいな。

世界各国でいろんなロボットが作られていますが、その多くは二足歩行の人型か四足歩行の犬型です。ロボたちは急速に発展しているAIを搭載し、カメラを通じて視覚からの情報処理能力や、音声指示に従い会話もできる言語処理能力を身に着けています。

自転車を巧みに操るロボ

ボストン・ダイナミクス社の設立者、マーク・レイバート氏が率いるRAI研究所（Robotics and AI Institute）にて、自転車型ロボ「UMV（Ultra Mobility Vehicle）」が開発されています。

ただでさえバランス感覚が必要な2輪車ですが、まるでマウンテンバイクやモトクロスのような動きが可能。自転車を乗りこなす上のメカ部分は重いでしょうに、いきなりの前方宙返りや後輪だけでホッピングも。トンデモない性能です。

Using reinforcement learning we have expanded the range of techniques the Ultra Mobile Vehicle (UMV) uses to handle terrain and obstacles, including hops, out-of-plane balance, and level-ground flips. Millions of physics-based simulations provide training data to support… pic.twitter.com/scr8bN6qpz - RAI Institute (@rai_inst) September 3, 2025

RAI研究所はロボを簡単に素早く移動できるようにし、誰もが使いやすく人間らしくしたいという理念で開発をしています。AIの知能と優れた運動能力を使い、荒れ地などでも効率的に、トライアル競技で自らコースや力加減を選びながら挑む選手のようなロボを生み出そうとしているんですって。

強化学習はご褒美を与えて訓練

知能面では物理学をベースとしたシミュレーション、および仮想空間での訓練データを与え、本体が未経験の動きでもすぐにできるようになる「ゼロショット転移」という強化学習を行なっています。

訓練では成功すればAIに報酬が、失敗すれば罰が与えられます。元祖犬型ロボ｢Spot｣にアクロバットを教えた方法と同じですが、犬の躾みたいですよね。

上下で役割りが違う

「UMV」は上半身と下半身で役割が別れており、上半身はジャンプ用のモーターが4つ、頭脳となるコンピューター、慣性計測ユニットやLiDAR、カメラといったセンサー類も詰まっています。

下半身はハンドルとタイヤを前進させるためのモーターが2種類あるくらいで、あとの特徴は軽くて強いカーボンファイバー製のフレームでしょうか。

Image: Robotics and AI Institute

ジャンプも得意

上と下を繋ぐアームが勢いよく角度を変えることで、人間が腕や脚を胴体に引き寄せたり離したりで飛んだり跳ねたりするアクションが再現できるんですね。上下が離れると「Z」型になるのも、人間のライダーに近い動きができるからなのでしょう。

今後はもっとスキルやアクションを習得させるとのこと。どんなアクロバットが炸裂しますかね。

謎のワンコ感？

筆者は子供の頃BMXに乗っていましたし、中高生はMTB乗りでしたが…さすがにここまでのトリックはできませんでしたね。

このUMVは自転車であるものの、小さて小回りが利くせいかちょっとワンコっぽさがあるような？ 上記の動画では小型犬とたわむれる中型犬っぽいですし？

Source: YouTube, X via Robotics and AI Institute