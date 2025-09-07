¡È3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡É¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê25¡Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ø³«¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤Î¤É¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¿ÈÄ¹162cm¡¢3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ç¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê25¡Ë¤¬¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î²áµî¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥êÅç¤Ç¤Î¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¡¢Ê¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÂæÏÑ¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ø³«
¡¡¤Þ¤¿¡¢8·î12Æü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂÎ½Å¤¬36.7kg¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤¬12.1¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î6Æü¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÆÃ¤Ë¤´ÈÓ¤¬¤Î¤É¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤éÉÔÀ°Ì®¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÅÀÅ©¤âÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¼£ÎÅÃæ¤À¤è¡£¶Ú¥È¥ì¤ÏµÙ·Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤é¡¢¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æµö²Ä¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢35.5kg¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ½Å·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë