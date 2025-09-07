宮野真守、11年以上続いた冠ラジオ番組が9月で終了 ファン驚き「嘘でしょ？…」「かなりびっくり」「急展開すぎて追いつけん」
声優・俳優・歌手の宮野真守（42）が7日までに自身のXを更新。2014年から11年6ヶ月続いた冠ラジオ番組『宮野真守のRADIO SMILE』（文化放送）が9月いっぱいで終了となることを伝えた。
【写真】「ここで終わりではなく…」宮野真守のコメント（全文）
投稿で「本日の放送でお知らせさせていただきましたが、2014年4月よりスタートした「宮野真守のRADIO SMILE」は、9月いっぱいの放送をもって終了となります」と報告。「11年と6ヶ月の放送期間、お聞きいただいたリスナーのみなさまありがとうございました」と感謝をつづった。
続けて「番組内でもお伝えしたようにここで終わりではなく、今後10月以降もリスナーのみなさまと引き続きメールやお便りでコミュニケーションが取れる場所を考えております。詳細のお知らせまでもうしばらくお待ちください」と呼びかけた。
この発表にファンからは「えっ嘘でしょ？…」「かなりびっくりです、、」「急展開すぎて追いつけん」「ラジスマが終わる日が来るなんて」「ラジスマ終わるの寂しいよぉぉぉ」「突然のお知らせで驚いたけど、今後どうなるか 更なるお知らせが届くのを待っているね」など驚きの声も多数寄せられた。
