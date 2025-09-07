四回にソロ本塁打を放ったフィリーズのベーダー選手/Sam Navarro/Imagn

（ＣＮＮ）米大リーグのフィラデルフィア・フィリーズとマイアミ・マーリンズの試合で、外野席に飛び込んだホームランボールをめぐって親子が女性に詰め寄られる一幕があり、ホームランボールを「失った」少年に両球団が粋な計らいをする出来事があった。

地区ライバル同士の一戦の舞台はマーリンズの本拠地ローンデポ・パーク。フィリーズが四回に４―１とリードした場面で、外野手ハリソン・ベーダーが左翼スタンドにソロ本塁打を放った。

中継映像には、父親がボールを拾い、息子に渡した直後、背後の席から現れた女性が親子に詰め寄り、強く主張する様子が捉えられていた。驚いた表情の父親は何度かやり取りした後、息子のグラブからボールを取り出して女性に手渡し、追い払った。

今回の出来事をめぐっては、両チームの中継局やＳＮＳで批判の声が上がった。

親子はフィリーズのユニホームを着用していたにもかかわらず、少年にとってはうれしい結末が待っていた。

マーリンズはＣＮＮの取材に対し、少年にグッズとボールを贈呈したと明らかにした。さらにベーダーは試合後に少年と対面し、サイン入りのバットを手渡した。

試合はフィリーズが９―３で勝利した。