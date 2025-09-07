グラビアインフルエンサー・ときちゃんの2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』より、写真集掲載カットが公開された。

“恥ずかしがるバニー動画”の鬼バズりからまもなく3年。休みなくグラビア界を沸かせ続ける大人気TikToker、ときちゃんの2nd写真集が8月29日に発売。ときちゃん初の海外ロケで、いつも以上に超絶脱ぎっぷりの意欲作が爆誕した。

あらたに公開されたのは、“初の海外ロケで、史上最速のすっぽんぽん”という本作の醍醐味を体現した写真集掲載カット。台湾に到着してすぐに向かった先は、広大な海を臨む断崖絶壁。 懸崖の光景を見たときちゃんは、キュートな水着姿に衣装チャンジ。しかし大自然に感化されてしまったのか、なんと着用していた水着を脱いですっぽんぽんに。生まれたままの姿で美景を楽しむ姿を激写している。

併せて発売された電子版の売り上げも好調で、DMM.comでは追加特典カット＆動画付き版も発売中。

電子版（特典カットつき）：https://book.dmm.com/product/6192240/b217afuso04358/

電子版（特典カット＆動画つき）：https://book.dmm.com/product/6192240/b217afuso04359/

なお、写真集発売を記念した、ネットサイン会の開催も決定。9月5日（金）午後7時30分から開始予定で、予約もスタート。ネットサイン会でしかゲットできない特典も用意されている。

ネットサイン会 詳細・予約ページ：https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=sljUtNYNswIo

ときちゃん プロフィール

1995年、神奈川県生まれ。T161。

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。1st写真集『ときちゃんと××がしたい』（小学館）の大ヒットを受け、2nd写真集が8月29日に発売。最新情報は@menmenman_39をチェック。

書誌情報

ときちゃん2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』

著者：ときちゃん

撮影：塩原洋

発売日：2025年8月29日（金）

定価：3,500円（本体3,182＋消費税）

出版社：扶桑社

販売リンク：https://amzn.to/3UtAchy

