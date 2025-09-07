「コラボキタッ！」「やっとGET♡」【ガチャ】コンプしたくなる可愛さ！「新作アイテム」

精巧なつくり、何が出るか分からないワクワク感、コレクション欲を刺激するラインナップからも目が離せない【ガチャ】。専門店の増加や設置スペースの拡大など、人気はますます加速しています。その中から編集部が注目した、コンプリートしたくなりそうな新作をご紹介します。どちらも日本発、世界中で愛されるキャラクターのアイテムです。

じゃら付けしたい！「モンチッチ × ハローキティ めじるしアクセサリー」

モンチッチのそばかす、キティちゃんのリボン。それぞれのチャームポイントを取り入れた「モンチッチ × ハローキティ めじるしアクセサリー」は、全5種類。@gnm.aoさんが「欲しかった！」と狙いを定めたのは「ハローキティ型のビン」で、見事GET！ 自慢したくなりそうな可愛さで、傘やペットボトルのマーカーとして実用的なのも◎

華やかなラメにキュン！「サンリオ ハローキティ アクリルキーホルダー

「やっとGETできた」と、@198_0kさんが紹介するのは、ギャル風ビジュアルの「サンリオ ハローキティ アクリルキーホルダー」。カラナビ付きなのでバッグやポーチに取り付け簡単！ キラキラ感がおしゃれで、アクセントにぴったりです。こちらも全5種類です。

どちらも1回\300（税込）。確実にGETしたい時は、公式サイトなどで販売場所を確認してからお出かけして！

