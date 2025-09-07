歌手の森高千里(56)が６日、自身のインスタグラムを更新。岐阜でコンサートを行ったことを報告した。



【写真】衰えぬ美貌とパワフルなステージ

「⁡2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”9月6日 岐阜 土岐市文化プラザ サンホール 終了しました！」と投稿。「約1ヶ月ぶりのコンサート！エネルギー満タンにして今日を迎えましたが、それを上回るぐらいの皆さんのパワーに圧倒されました。」と振り返り、ミニスカートで熱唱する写真などを添えた。



続けて「土岐市に来るのは初めてでした！『道の駅 土岐美濃焼街道 どんぶり会館』では、どんぶりに入ったソフトクリーム、楽屋ではソウルフードの『てりカツ丼』などを食べました。美濃焼の湯飲み茶碗も買いましたよー。」と、ソフトクリームが入ったどんぶりを手にするオフショットなども掲載。



「“あなたも私もファイト!!”ツアーは12月まで続きます！今日から秋のセットリストになりました！皆さんぜひ会いにきてくださいね～。」と呼びかけた。



フォロワーからは「可愛かっこいい感じが唯一無二ですネ」、「楽しい時間をありがとうございました」、「相変わらずずっとずっと綺麗で元気な姿にこちらもパワー貰いました！」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）